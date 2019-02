Merken Gemerkt

13.02.2019

PEAK-System auf der embedded world 2019 CAN-Portfolio

Das auf klassisches CAN und modernes CAN FD spezialisierte Unternehmen PEAK-System wird auf der embedded world 2019 neue Produkte vorstellen. Dazu gehören das PCAN-MiniDiag FD und die PCAN-MicroMod FD Produktserie.

© PEAK-System

Das Einsteckmodul PCAN-MicroMod FD, die Entwicklungsplatine PCAN-MicroMod FD Evaluation Board und die PCAN-MicroMod FD Grundplatinen Analog 1, Digital 1 und Digital 2 stehen bereits zur Verfügung. Zudem wird der erste Vertreter einer CANopen-Produktreihe gezeigt, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen soll.

Den Zugriff auf CAN-FD-Busse über die LAN-Schnittstelle eines Computers soll das PCAN-Gateway FD DR ab Ende 2019 ermöglichen. Ein erster Prototyp dieses Linux-basierenden Moduls im Hutschienengehäuse wird ebenfalls zu sehen sein. Gezeigt wird außerdem der für das dritte Quartal angekündigte PCAN-Router Pro FD, der mit sechs CAN-FD-Kanälen, I/Os und Datenlogger ausgestattet ist und mit einer Windows-Software konfiguriert werden kann.

PEAK-System finden Sie auf der embedded world 2019 in Halle 1 am Stand 483. Die Messe findet vom 26. bis zum 28. Februar in Nürnberg, Deutschland statt.

