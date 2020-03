Merken Gemerkt

16.03.2020

PCIM Europe Messe und Konferenz wird in den Juli verschoben verschoben Terminverschiebung

Wegen der zunehmenden Verbreitung von Covid-19 in Europa hat sich die Mesago Messe Frankfurt GmbH entschieden, die PCIM Europe Fachmesse und Konferenz vom 05. – 07.05.2020 auf den 28. – 30.07.2020 zu verschieben.

Der Veranstaltungsort bleibt die Messe Nürnberg. Bereits erworbene Besucher-Tickets behalten auch für den neuen Termin volle Gültigkeit.

Die dynamischen Entwicklungen in Europa rund um Covid-19 erfordern von allen Messeveranstaltern ständig, die Lage neu zu bewerten. Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser Verschiebung im Sinne aller Beteiligten gehandelt haben und wir so gemeinsam einen Beitrag dazu leisten können, die Ausbreitung von Covid-19 in Europa zu verzögern“, erklärt Petra Haarburger, Geschäftsführerin der Mesago Messe Frankfurt GmbH.

