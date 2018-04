Merken Gemerkt

11.04.2018

Partnerschaft von Waymo und Jaguar Land Rover Kooperation

Jaguar Land Rover und Waymo haben eine langfristige strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ein elektrisch betriebenes Premium-Fahrzeug für Waymos fahrerlose Mobilitätsdienstleistungen entwickeln.

© Jaguar Land Rover/Waymo

Jaguar Land Rover und Waymo (ehemals Google Driverless Car Project) werden bei der Entwicklung und Konstruktion selbstfahrender Jaguar I-PACE* zusammenarbeiten. Die Waymo Jaguar I-PACE* Fahrzeuge werden – ausgestattet mit Waymos Technik für autonomes Fahren – noch in diesem Jahr in den Testbetrieb gehen. Anhand der durch Tests im Straßenverkehr gewonnenen Daten aus realen Fahrsituationen werden die Waymo- und Jaguar Land Rover-Ingenieure die Technologie weiter entwickeln, um optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. In den ersten beiden Produktionsjahren werden bis zu 20.000 I-PACE* gebaut, die den Nutzern des fahrerlosen Waymo-Fahrdienstes zur Verfügung stehen. Das entspricht einem Beförderungspotenzial von bis zu einer Million Fahrten pro Tag.

Der Jaguar I-PACE* wurde Anfang April 2018 vorgestellt und ist das erste vollelektrische SUV des Unternehmens. Noch in diesem Jahr wird Waymo den ersten autonomen Fahrdienst in Betrieb nehmen, der es Nutzern ermöglicht, sich mit Hilfe der Waymo-App ein Fahrzeug zu rufen.

Über das aktuelle Serienmodell des Jaguar I-PACE*

Der vollelektrische I-PACE* ist als reines Elektrofahrzeug (EV) konzipiert und bietet ein aerodynamisches Design und Platz für fünf Erwachsene und Gepäck. Mit seinem elektrischen Allradantrieb auf Basis zweier von Jaguar entwickelter Elektromotoren, die zusammen 400 PS* und 696 Nm Drehmoment abgeben, beschleunigt der I-PACE* in 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Die 90kWh Lithium-Ionen Batterie liefert eine Reichweite von bis zu 480 Kilometern** mit einer EV-spezifischen Navigation zur reichweitenoptimierten Routenführung. Eine spezielle EV-Aluminium-Architektur sorgt für verwindungssteifste Jaguar- Karosseriestruktur mit einer 50:50- Gewichtsverteilung. Schnellladen ist an öffentlichen Ladesäulen von 0 auf 80 Prozent in 40 Minuten möglich (15 Minuten Ladezeit genügen für 100 Kilometer Reichweite.

