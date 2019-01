Merken Gemerkt

10.01.2019

Partnerschaft von Transdev, ZF und e.GO Kooperation

Transdev, Betreiber und globaler Anbieter von integrierten Mobilitätslösungen, kooperiert künftig mit ZF Friedrichshafen, einem Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik, und der e.GO Mobile, einem Hersteller von Elektrofahrzeugen. Gemeinsam entwickeln die Partner eine Shared-Mobility-Lösung, für die der selbstfahrende Kleinbus e.GO Mover mit dem Autonomous Transport System von Transdev ausgestattet wird

Der Mobilitätsanbieter Transdev wird den e.GO People Mover und ZF-Technologien für seine Mobilitätslösungen einsetzen. © ZF Friedrichshafen AG

Das Joint Venture, die e.GO Moove GmbH (Kooperation von e.GO und ZF), stellt den e.GO Mover bereit, einen vollelektrischen, vernetzten und automatisierten Kleinbus. ZF liefert ein elektrisches Antriebssystem, Lenkung und Bremsen sowie den Zentralrechner ZF ProAI (der künstliche Intelligenz einsetzt) und Sensoren, die die automatisierten Fahrfunktionen ermöglichen. Transdev stellt mit seinem globalen Autonomous Transport System (ATS by Transdev) die passenden Überwachungsfunktionen, eine vernetzte Infrastruktur und eine Client-Anwendung zur Verfügung. Die integrierte Lösung überzeugt durch beste Service-Qualität und höchsten Komfort und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit der Fahrgäste.

Die Zusammenarbeit beginnt mit sofortiger Wirkung, die Lösung soll bis 2020 voll funktionsfähig sein. Die wichtigsten Märkte werden Frankreich und Deutschland sein.

Transdev bietet täglich 11 Millionen Personenbeförderungen in 20 verschiedenen Ländern und will Shared-Autonomous-Fahrzeugflotten einsetzen. Mit 3,5 Millionen in selbstfahrenden Bussen beförderten Fahrgästen und 1,6 Millionen zurückgelegten Kilometern in Australien, Kanada, Frankreich, den Niederlanden und den USA ist Transdev ein erfahrener Betreiber von Shared-Autonomous-Mobility-Diensten.

