26.06.2017

Partnerschaft für autonome Mobilitätslösungen

Transdev, ein Anbieter von Mobilitätsdiensten, und Delphi Automotive haben eine kommerzielle Partnerschaft gegründet Sie hat das Ziel, ein vollständig automatisiertes Verkehrssystem nach dem Prinzip „Mobilität auf Abruf“ (AMoD) zu schaffen. Das System wird auf der Universal Routing Engine (URE) von Transdev und der kürzlich von Delphi angekündigten Plattform für das automatische Fahren aufbauen.

Delphi und Transdev werden ihr Wissen über AMoD-Systeme austauschen, um vollständig autonome Fahrzeuge, eine Infrastrukturlösung für fahrerlose Fahrzeuge (DVIS) und eine Cloud-Infrastruktur zur Unterstützung eines kommerziellen AMoD-Systems zu entwickeln, das weltweit eingesetzt werden kann.

Um dies zu erreichen, wird Delphi seine schlüsselfertige CSLP-Plattform in die Fahrzeuge des Transdev-Mobilitätsservice integrieren, einschließlich eines zentralisierten Computers, auf dem die Delphi Ottomatika Fahrzeugsteuerungssoftware, eine integrierte Sensorik-Suite und alle nötigen Konnektivitätslösungen und Datengeräte laufen werden, die auf der Control-Tec Echtzeitanalyse, den Movimento „over-the-air“-Technologien und der „REM technology“ von Mobileye aufsetzen. Transdev wird seine Universal Routing Engine (URE) und die Fernsteuerungssoftware, einschließlich einer intelligenten Infrastruktur und zusätzlichen Softwaremodulen beisteuern, die für den öffentlichen Verkehr einsetzbar sind. Außerdem wird das Unternehmen seine Kompetenz in konkreten Anwenderszenarien sowie Sicherheits- und Servicequalitäts-Aspekten in geteilten Mobilitätsservices einbringen.

Transdev hat in diesem Jahr ein autonomes „on-demand“ - Mobilitätsprogamm in der Normandie initiiert. Die Zusammenarbeit mit Delphi erlaubt es beiden Unternehmen, das gesamte System gemeinschaftlich zu testen. Dazu gehören die Fahrzeuge, deren Versendung und Fernsteuerung, der Test der Sensorarchitektur und der Intelligenz für fahrerlose Mobilitätsservices von Tür zu Tür und auf den letzten Kilometer. In der nächsten Phase wird ein kommerzieller Service hinzukommen.

In Paris-Saclay arbeiten Transdev und Delphi bei der Entwicklung einer „on-demand“ Lösung für die erste und letzte Meile zwischen einer konventionellen Bahnstation und dem Paris-Saclay Plateau und Campus zusammen.