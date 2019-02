Merken Gemerkt

15.02.2019

Parkstrom kooperiert mit Sensor-Technik Wiedemann eMobility

Auf der Leitmesse der europäischen Energiewirtschaft E-world energy & water hat Parkstrom die seit kurzem geschlossene Kooperation mit Sensor-Technik Wiedemann (STW), einem Spezialisten für Sensortechnik bekannt gegeben.

© STW

Die Parkstrom GmbH mit Sitz in Berlin realisiert Projekte für die unterschiedlichen Ladeinfrastruktur-Anforderungen im Bereich Elektromobilität. Das Unternehmen bietet Beratung, Installation, Betrieb, die eich- und messrechtskonforme Abrechnung von Ladesäulen im öffentlichen und halböffentlichen Raum sowie die Integration dezentraler Energiegewinnungsanlagen mit Lastmanagement an.

Auf dem Gemeinschaftsstand präsentierten Parkstrom und Sensor-Technik Wiedemann was intelligentes Lastmanagement von morgen alles können muss und wie die einzelnen Komponenten so miteinander vernetzt werden, um den wechselnden Bedarf und das Angebot an Stromlasten intelligent und effizient steuern zu können.

