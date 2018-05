Merken Gemerkt

18.05.2018

Osram unterstützt MDAS.ai Projekt für autonome Shuttles Forschung

Osram Opto Semiconductors unterstützt das MDAS.ai Projekt der Universität in Michigan-Dearborn (USA) bei der Entwicklung eines autonomen Shuttles für den Campus. Dafür stellen Osram, Phantom Intelligence, Jungo Connectivity und Vergence Automation der Universität einen Betrag von 100.000 US-Dollar zur Verfügung.

© Osram Opto Semiconductors

Im Fokus des Projekts steht die Entwicklung eines autonomen Shuttles, das bei niedrigen Geschwindigkeiten und in Fußgängerzonen eingesetzt werden kann. Es soll Forschern, Studenten und Sponsoren zum einen helfen, autonomes Fahren und Carsharing in Städten in seiner gesamten Komplexität besser zu verstehen. Zum anderen wird damit eine Transportlösung für die Universität bereitgestellt, mit der sich Mitfahrer auf einer definierten Route sicher über den Campus bewegen können.

Das autonome Shuttle wird von den Studenten und Forschern der Universität in Michigan-Dearborn intern gebaut. Damit bietet das Projekt die Möglichkeit, Erfahrungen mit der nächsten Generation der Automobiltechnologie aus erster Hand zu sammeln. Das MDAS.ai-Projekt ist nicht ausschließlich für die autonome Fahrtechnologie vorgesehen. Im weiteren Verlauf sollen auch Infrastruktur-Anwendungen integriert werden, die es dem Shuttle ermöglichen, mit Ampeln zu kommunizieren und Straßenschilder zu erkennen.

Über die Finanzierung hinaus liefert Osram Bestandteile für die Kameraintegration sowie verschiedene Halbleiterkomponenten für LiDAR, Fahrerüberwachung, Innenbeleuchtung und Li-Fi-Anwendungen.

