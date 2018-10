Merken Gemerkt

12.10.2018

OSRAM Opto Semiconductors tritt ISELED-Allianz bei Beleuchtung

OSRAM Opto Semiconductors ist der ISELED-Allianz beigetreten, die 2016 gegründet wurde, um die „digitale LED“ (Controller-Chip mit drei farbigen LED-Chips) für LED-Beleuchtungskonzepte von Fahrzeug-Innenräumen weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Bisher gehörten Inova Semiconductors, Dominant Opto Technologies, Lucie Labs, Melexis, OLSA Group, NXP, TE Connectivity, die Universität Pforzheim und Valeo der Allianz an.

Die Allianz verfolgt das Ziel ein komplettes Ecosystem mit Hard- und Software rund um das ISELED-Konzept zu installieren. Das Schlüsselprodukt ist eine „intelligente” digitale RGB-LED in einem kompakten Gehäuse. Der Fokus liegt dabei nicht auf den einzelnen Produkten, sondern auf ihrem Zusammenwirken im Gesamtsystem. Ein spezielles Protokoll stellt die optimale Abstimmung der einzelnen Hardware- und Software-Komponenten der Systemlösung sicher und garantiert somit ein optimales Ineinandergreifen der intelligenten LED und der dazugehörigen Ansteuerung. Mit diesem Ansatz kann nicht nur die LED-Ansteuerung vereinfacht, sondern auch die Möglichkeiten von LED-Beleuchtungen im Automobil erweitert werden.

Mit der Entwicklung hin zum weiter automatisierten und autonomen Fahren verändert sich die Nutzung des Autoinnenraums grundlegend. Dem Interior-Design kommt nicht nur wegen der Möglichkeit zur optischen Abgrenzung zum Wettbewerb eine herausgehobene Bedeutung zu. Andererseits steigen auch die Anforderungen an die verbauten Lichtquellen, insbesondere an LEDs. Die neue Generation der Innenraum- bzw. Ambient-Beleuchtungen von Automobilen nutzt hunderte von LEDs, die üblicherweise aus flexiblen Streifen mit zahlreichen RGB-LEDs bestehen, die wiederum individuell angesteuert werden müssen, um dynamische Lichteffekte zu erzeugen.

Das Konzept

Beim ISELED-Konzept besteht jede der „digitalen LEDs” aus einem roten, grünen und blauen LED-Chip, die zusammen mit einem Controller in einem kleinen Gehäuse integriert sind und per Daisy-Chain verbunden werden können. Insgesamt können bis zu 4079 dieser digitalen LEDs über einen differenziellen 2-Draht-Bus mit einer Datenrate von 2 MbBt/s angeordnet und von einem externen Controller angesteuert werden. Mit einer Datenrate von 2 MBit/s und mittels entsprechender Anwendungs-Software - ebenfalls verfügbar von ISELED-Partnern - sind Lichteffekte mit Video-Geschwindigkeit möglich. OSRAM Opto Semiconductors wird in Kürze die ersten Prototypen intelligenter RGB-LEDs auf dem Markt vorstellen.

