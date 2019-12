Merken Gemerkt

10.12.2019

Osram geht an ams Übernahme

Bereits über 55% der Osram-Anteilseigner haben ein Kaufangebot von ams angenommen. Damit ist der Kauf von Osram bereits erfolgreich und soll im Laufe des ersten Halbjahrs 2020 abgeschlossen werden.

© ams/Osram

Nachdem Osram im August 2019 ein Übernahmeangebot von ams (in Höhe von 38,50 Euro je Aktie) erhielt und zwischenzeitlich mit den Investorengruppen Advent, Bain Capital und Carlyle verhandelte, legte ams Mitte November 2019 eine neue Offerte vor. Es wurden 41 Euro pro Aktie angeboten, was Osram zu einer Zusammenschlussvereinbarung mit ams motivierte.

Osram empfahl seinen Aktionären dann die Annahme des aktuellen Übernahmeangebots. In Verhandlungen hatte man sich laut Unternehmen auf Rahmenbedingungen geeinigt, welche unter anderem die Mitarbeiter an deutschen Standorten bis Ende 2022 vor fusionsbedingten Kündigungen schützen sollen.

Osram mit Hauptsitz in München, ist ein Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren und vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten.

