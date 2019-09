Merken Gemerkt

05.09.2019

OSR Enterprises und Rosenberger kooperieren Connectivity

OSR Enterprises AG und Rosenberger werden ihre Zusammenarbeit erweitern und Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder, -Kabel und -Kabelbäume von Rosenberger in OSRs zentrale Fahrzeug-Computerplattform EVOLVER integrieren.

© OSR/Rosenberger

Die ganzheitliche Koordination von mechanischen und digitalen Komponenten eines Autos ermöglicht es OSR, Kunden eine Grundlage für eine Elektronikarchitektur mit einem zentralen KI-Gehirn zu bieten. Die Erfahrungen von OSR bei der zentralen Fahrzeugdatenverarbeitung und das Knowhow von Rosenberger bei Hochleistungssteckverbindern, -kabeln und –kabelbäumen sollen Lösungen schaffen, die den Anforderungen an die Verarbeitung wachsender Datenmengen von Kameras, Sensoren, Navigationssystemen, Monitoren und externer Quellen wie anderen Fahrzeugen, Ampeln oder der Infrastruktur entsprechen.

Die OSR Enterprises AG ist ein 2011 gegründeter Schweizer Automobilzulieferer mit Forschungs- und Entwicklungszentren in der Schweiz und in Israel. OSR hat mit EVOLVER eine anpassbare, skalierbare, konfigurierbare und heterogene Lösung entwickelt, mit der sich die elektrische und elektronische (E/E) Architektur des Autos konsolidieren lässt. Die mehrschichtige hard- und softwarebasierte Cybersicherheit des EVOLVER wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet Sicherheit für das gesamte Auto und den Schutz der Daten und Privatsphäre seiner Insassen. Individuelle Anforderungen und Spezifikationen lassen sich in kundenspezifische Lösungen implementieren.

Rosenberger wurde 1958 gegründet und fertigt standardisierte und kundenspezifische Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, Hochspannungs- und Faseroptik-Technologie für Mobil- und Telekommunikation, Datentechnik, Industrieelektronik, industrielle Messtechnik, Automobil-Elektronik und Elektromobilität.

