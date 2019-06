Merken Gemerkt

25.06.2019

OpenSynergy unterstützt VIRTIO Standardisierung

OpenSynergy ist jetzt Mitglied des OASIS-Konsortiums und unterstützt in diesem Rahmen den offenen Industriestandard VIRTIO. Das Unternehmen setzt VIRTIO bereits in seinem Produkt COQOS Hypervisor SDK ein. Durch die Weiterentwicklung soll der Standard in der Architektur von Automobilgeräten wie Domänencontroller und Cockpit-Controller zum Aufbau eines Ökosystems aus kompatiblen Softwarelösungen beitragen.

© OpenSynergy

VIRTIO ist ein offener Standard zur Virtualisierung von Geräten. Er umfasst den Transport-Layer und Gerätemodelle für Blockspeicher, Netzwerk, Konsole, GPU, Input usw. VIRTIO wurde ursprünglich für die Auslastung von Enterprise-Virtualisierung und Cloud-Computing entwickelt, die hohe Anforderungen an Datenverarbeitungsleistung stellen. Da die Anzahl der datengesteuerter Workloads in Fahrzeugen ständig steigt, sieht OpenSynergy in VIRTIO eine gute Lösung, um virtuellen Maschinen die nötige Bandbreite zu geben.

Die standardisierte Geräteschnittstelle von VIRTIO ermöglicht mehrere kompatible Implementierungen für Gäste und Hypervisoren. Der DMA-ähnliche Charakter der Geräte ermöglicht Hochleistungsimplementierungen, die problemlos mit hardwaregestützten E/A-Virtualisierungsmodellen konkurrieren können und dennoch eine relativ einfache Implementierung und Sicherheit bieten. Dadurch, dass VIRTIO in Cloud- und Enterprise-Virtualisierungsumgebungen überall vorhanden ist, sind Treiber für alle wichtigen Betriebssysteme verfügbar.

Das OASIS-Konsortium

Das OASIS-Konsortium fördert und pflegt weltweite Standards für verschiedene Bereiche. Einer dieser Standards ist VIRTIO, der Standard für „OASIS Virtual I/O Devices“. OpenSynergy ist jetzt Mitglied des OASIS-Konsortiums und des Technischen Komitees für virtuelle O / A-Geräte (VIRTIO) von OASIS, um diese Entwicklung von Standards zu unterstützen. So kann OpenSynergy den bestehenden VIRTIO-Standard durch sein Automotive-Know-how erweitern und an die Anforderungen von Autos anpassen.

Um die VIRTIO-Spezifikation zu verbessern, beabsichtigt OpenSynergy Geräte hinzuzufügen, die für die Automobilbranche unverzichtbar sind (wie Audio, Sensoren, Medienbeschleunigung, USB, CAN usw.). Darüber hinaus fördert OpenSynergy die Akzeptanz von VIRTIO als allgemeine Kommunikationsbasis für Gerätevirtualisierung. Dies würde die Hypervisor-Technologie auf eine nächste Ebene heben: Es wäre dann möglich, dass Gastbetriebssysteme ohne weitere Modifikation zwischen verschiedenen Hypervisoren verschoben werden können. Dadurch wird eine größere Flexibilität für Hardware-Designer und eine größere Wiederverwendung für Software-Plattform-Entwickler erreicht.

