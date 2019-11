Merken Gemerkt

25.11.2019

OpenSynergy schließt Partnerschaft mit ATPJ Entwicklungs-Tools

OpenSynergy wird mit dem japanischen Unternehmen APTJ kooperieren, einem Entwickler von AUTOSAR-Lösung für Automotive-Steuerungssysteme. OpenSynergy will Anwendern, die an der Entwicklung von Hypervisor-Software mit vorintegrierten Stacks interessiert sind, den AUTOSAR-Julinar-Stack von APTJ anbieten.

Das Unternehmen APTJ mit einem Sitz in Berlin ist ein AUTOSAR-Entwicklungspartner und ermöglicht der Automobilindustrie mit seinen Virtualisierungsplattformen, mehrere Funktionen auf wenig Hardware zusammenzuführen. Automobilhersteller können mit vorintegrierten AUTOSAR-Stacks auf diesen Plattformen die Entwicklungszeit für Projekte mit AUTOSAR-Anwendungen verkürzen. In Zukunft könnte OpenSynergy solchen Nutzern, die an der Entwicklung von Hypervisor-Software mit vorintegrierten Stacks interessiert sind, den Julinar-Stack von APTJ anbieten.

Dadurch wird das Spektrum der Betriebssysteme und Stacks erweitert, die auf den COQOS-Virtualisierungslösungen von OpenSynergy gehostet werden können. Auf beiden Virtualisierungsplattformen - COQOS Hypervisor SDK und COQOS Micro SDK - kann eine AUTOSAR-Umgebung mitgeliefert werden, die bereits in einer dedizierten Virtuellen Maschine vorintegriert ist. Das bietet sich an, wenn Anwender verschiedene Softwaresysteme auf einer ECU ausführen und diese ECU nahtlos an das Bordnetz anbinden möchten. Diese Umgebung erlaubt die Installation von standardmäßigen, AUTOSAR-konformen Automotive-Lösungen, wie beispielsweise Diagnostik. Außerdem ermöglicht sie den Einsatz von AUTOSAR-Softwarekomponenten, die Echtzeitanwendungen implementieren.

OpenSynergy gehörte zu den AUTOSAR-Entwicklungspartnern und es ist aktives AUTOSAR-Entwicklungsmitglied. Ein internationales Team von fast 20 AUTOSAR-Experten arbeitet an den AUTOSAR-Produkten und -Funktionen von OpenSynergy.

