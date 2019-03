Merken Gemerkt

13.03.2019

Open House 2019 bei IPG Automotive Event

Der jährliche Branchentreff zum virtuellen Fahrversuch Open House am 19. März 2019 steht unter dem Motto von Virtualisierung und Transformation in der Fahrzeugentwicklung. Die Besucher erleben live im darmstadtium in Darmstadt, wie mit dem virtuellen Fahrversuch durchgängig im gesamten Entwicklungsprozess getestet werden kann –vom Aufbau und Management bis hin zur Nutzung der virtuellen Testumgebung.

© IPG Automotive

Auf dem Event gibt es Einblicke in das Release 8.0 der CarMaker-Produktfamilie von IPG Automotive. In der Keynote stellt Honda seine Visionen des automatisierten Fahrens vor und zeigt Lösungen auf, den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen. Der Einsatz der HPC-Technologie zur virtuellen Entwicklung und zum Testen von automatisierten Fahrfunktionen als auch die Nachweisführung gegenüber Freigabeinstitutionen und Simulationsdatenmanagement mithilfe von ALM (Application Lifecycle Management) bilden hier die Themenschwerpunkte.

In den drei Sessions mit Live-Demonstrationen werden verschiedene Aspekte des neuen Release 8.0 der CarMaker-Produktfamilie vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei der Aufbau und die Organisation von Szenarien in einer virtuellen Testumgebung als auch deren Nutzung und Anwendung.

Im Rahmen der angeschlossenen Fachausstellung haben Besucher die Möglichkeit, sich die Produkte und Funktionen live zeigen zu lassen. Außerdem präsentieren viele Partner von IPG Automotive ihre Produkte und stellen eine Vielzahl an weiteren Anwendungen in Kombination mit der CarMaker-Produktfamilie vor.

Vortragssprache ist Deutsch, eine Simultanübersetzung ins Englische wird angeboten. Für die Veranstaltung fallen keine Teilnahmegebühren an.

