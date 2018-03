Merken Gemerkt

02.03.2018

OneSpin erhält Audits von TÜV SÜD Zertifizierung

OneSpin Solutions, ein Anbieter formaler Verifikations-Lösungen für digitale integrierte Schaltungen (ICs), gibt den erfolgreichen Abschluss einer Reihe von Inspektionen und Audits seiner Organisation und seiner Tool-Entwicklungsprozesse durch die Prüfstelle TÜV SÜD bekannt.

Dieser Konformitätsgrad ermöglicht OneSpin das Anbieten zertifizierter formaler Verifikations-Lösungen, die die Tool-Qualifizierungsanforderungen nach Standards für funktionale Sicherheit (ISO 26262, IEC 61508 und EN 50128/SIL 3) erfüllen. Die formalen Tools und Lösungen von OneSpin können deshalb die höchsten Safety Integrity Levels (ASIL-D und SIL-3) erreichen.

Der Audit durch den TÜV SÜD prüfte die Fähigkeit von OneSpin zur Erfüllung der Anforderungen für die in der ISO 26262 definierten Tool-Qualifizierungsmethoden „evaluation of the development process“ und „validation of the software tool“. Diese Methoden können auf alle Tool Confidence Levels angewandt werden und ermöglichen die Tool-Qualifizierung bis ASIL-D, den höchsten Automotive Safety Integrity Level. Darüber hinaus erfüllte OneSpin die Anforderungen für T2 Off-Line-Tools, also die für Verifikations-Tools gemäß IEC 61508 und EN 50128 erforderliche Klassifizierung.

Auf dieser Grundlage bieten die Tool Qualification Kits von OneSpin die Gewähr dafür, dass Entwurfsprozesse und Werkzeuge dem Safety Manual entsprechen, ohne dass zusätzliche Anforderungen hinzukommen. Ohne weiteren Qualifizierungsaufwand kann der Anwender das Tool Qualification Kit direkt auf den von den funktionalen Sicherheitsstandards verlangten Tool-Evaluierungsschritt anwenden. Dies beschleunigt den ganzen Vorgang und eliminiert die Notwendigkeit zur Implementierung umfangreicher Tool Error Detection Justification- oder anderer zeitaufwändiger Tool-Qualifizierungsmethoden wie zum Beispiel „increased confidence from use“.

Das erste Tool Qualification Kit ist für OneSpin 360 EC-FPGA verfügbar, einen automatischen sequenziellen Equivalence Checker, der FPGA-Flows gegen das Risiko von Synthese- und anderen Implementierungsfehlern absichert. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Tool Qualification Kits für weitere OneSpin-Tools verfügbar werden.

