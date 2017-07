Merken Gemerkt

Merken

06.07.2017

On-Street-Parkdienste im vernetzten Automobil

Inrix verkündet heute die Verfügbarkeit seines On-Street Parking Service in der neuen BMW 5er-Limousine. Als erster Anbieter liefert Inrix in einem vernetzten Automobil Echtzeit-On-Street Parkinformationen, die mit historischen sowie minutengenauen Daten arbeiten und auf dieser Basis die Verfügbarkeit von Parkplätzen am Straßenrand anzeigen.

© Inrix

In einer aktuellen Verbraucherstudie von INRIX über vernetzte Fahrzeuge nannten 72 Prozent der Befragten die Verfügbarkeit von Echtzeit-Parkinformationen als diejenige Navigationsfunktion, die sie sich am meisten wünschen. „Parkinformation in Echtzeit ist die meistgefragte Navigationsfunktion, denn Probleme bei der Parkplatzsuche betreffen praktisch jeden“, sagt Joe Berry, Vice President und General Manager Automotive bei INRIX. „Durch die Verwendung unserer Straßen-Parkdienste unterstreicht BMW seine Position als Technologieführer bei vernetzten Fahrzeugen und liefert seinen Kunden genau die Dienste, die ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen.“

© Inrix