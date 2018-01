Merken Gemerkt

10.01.2018

ON Semiconductor unterstützt Charging Interface Initiative Ladetechnik

ON Semiconductor ist der weltweiten Charging Interface Initiative e.V. (CharIN) beigetreten, um Standards für Ladesysteme in Elektrofahrzeugen (EV) zu fördern, Anforderungen für die Weiterentwicklung von EV-Ladesystemen zu schaffen und ein Zertifizierungssystem für Hersteller zu entwickeln, um Ladesysteme in deren Produkte zu implementieren.

© ON Semiconductor

ON Semiconductor verfügt über Technologien für die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Vor allem das Automotive-qualifizierte Angebot für Power-Management-Lösungen: IGBTs, High-Voltage-Gatetreiber, Super-Junction-Gleichrichter, High-Voltage-MOSFETs, High-Voltage-DC/DC-Wandler sowie Halbleiterbauelemente basierend auf Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).

Neben der Halbleiterentwicklung erfolgen auch Investitionen in Gehäuse: High-Power-Module, ein-/doppelseitig gekühlte und doppelseitig direktgekühlte Gehäuse. Mit seinen Sensor-, Kommunikations- und Analog-ICs verfügt ON Semiconductor über Komponenten für EV-Ladeinfrastrukturen.

