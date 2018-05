Merken Gemerkt

Merken

15.05.2018

ON Semiconductor kauft Sensoranbieter SensL Technologies Übernahme

ON Semiconductor übernimmt mit SensL Technologies einen Anbieter von Silizium- Photomultiplier (SiPM), Single Photon Avalanche -Dioden (SPAD) und LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging) – unter anderem für den Automotive-Markt. Mit dem Kauf will ON Semiconductor seine Position bei Automotive-Sensoren für ADAS und autonomes Fahren mit erweiterten Funktionen bei Bildgebung, Radar und LiDAR ausbauen.

© ON Semiconductor/SensL Technologies

Durch die Übernahme von SensL in Irland und mit zuvor erworbenen Radartechnik- und Entwicklungszentren in Israel und Großbritannien sieht sich ON Semiconductor nun in der Position, eine umfassende Palette an Sensorlösungen für hochautonome Fahrzeuge der nächsten Generation anzubieten und seine Position in den Bereichen Bildsensorik und ultraschallbasierte Einparkhilfe auszubauen. In der zweiten Jahreshälfte 2018 plant ON Semiconductor die Einführung von Mustern, die Technologie aus den im Jahr 2017 erworbenen Radar-Entwicklungseinrichtungen beinhalten.

Das SensL-Team berichtet direkt an die Image Sensor Group. Das Team befindet sich in Cork, Irland, und erweitert seine weltweite Sensorentwicklung um Standorte in den USA, Großbritannien, Japan, Indien, Israel und Irland.

Die SiPM- und SPAD-Technologien ebnen laut Hersteller den Weg hin zu erschwinglichen halbleiterbasierten LiDAR-Lösungen. Das Unternehmen ist präsent im Markt für Automotive-LiDAR – mit mehreren Kunden und einer Roadmap, die auf deren SPAD- und SiPM-basierten Tiefenmesstechniken basiert. Die Technologie basiert auf CMOS-Technologie, die Skaleneffekte für kostengünstige halbleiterbasierte LiDAR-Lösungen ermöglicht und beste Tiefengenauigkeit, Entfernung und Energieeffizienz für die anspruchsvolle Bildgebung ermöglicht.

zu ON Semiconductor