05.03.2018

ODU mit neuem Geschäftsführer Personalie

Seit dem 1. März steht Denis Giba als Geschäftsführer zusammen mit Dr.-Ing. Kurt Woelfl an der Spitze von ODU. Denis Giba (41) tritt in die Leitung des Unternehmens ein und wird für die Bereiche Portfoliomanagement, Vertrieb, Unternehmenskommunikation & Marketing verantwortlich sein.

Denis Giba © ODU

Vor seinem Engagement für ODU war Denis Giba bei einem Sensorenhersteller für den Vertrieb Europa zuständig. Davor war er 19 Jahre bei einem großen Familienunternehmen in der Elektronikindustrie in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb & Marketing.

Denis Giba tritt die Nachfolge von Dr. Joachim Belz an.

ODU ist Anbieter von Steckverbindungssystemen und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeiter, davon allein 1.000 am Hauptsitz der Firmengruppe in Mühldorf am Inn. Weitere Produktionsstandorte befinden sich in Sibiu/Rumänien, Camarillo/USA, Shanghai/China und Tijuana/Mexiko.

