20.10.2017

Obsoleszenz-Management-Kongress

Auf der am 22. November im Congressforum in Frankenthal stattfindenden COG expo 2017 können sich Unternehmen darüber informieren, welche Präventivmaßnahmen den besten Schutz vor teuren Spätfolgen vor Bauteile-Abkündigungen bieten und welche Möglichkeiten es gibt, wenn Komponenten eines Produktes oder Systems plötzlich nicht mehr verfügbar sind.

Die immer kürzeren Innovationszyklen in der Elektronikbranche und strenge gesetzliche Auflagen wie beispielsweise die EU-Chemikalienverordnung REACH lassen die Zahl der abgekündigten elektronischen Komponenten seit Jahren nach oben schnellen. Waren 2014 erst 40.000 Bauteile davon betroffen, könnten es 2017 nach Einschätzung von Branchenexperten schon bis zu 140.000 sein.

Besonders stark betroffen von dieser negativen Entwicklung sind vor allem Unternehmen aus den Bereichen Automobil-, Raumfahrt-, Militär-, Bahn-, Kraftwerks-, Medizin- und Automatisierungstechnik. Bei langlebigen Geräten und Anlagen werden inzwischen bis zu 50 Prozent der über den gesamten Produktlebenszyklus anfallenden Gesamtbetriebskosten (TCO) direkt oder indirekt durch abgekündigte oder aus anderen Gründen plötzlich nicht mehr verfügbare Hardware und Software verursacht.

Auf der am 22. November im Congressforum in Frankenthal stattfindenden COG expo 2017 können sich Unternehmen bei den Experten von AMSYS, BMK Group, Converge, D+D+M (pcn.global), DIS-TEC, DMB Technics, Eichler, Emporium Partners, factronix, GMP German Machine Parts, HTV, IHS Markit, International Institute of Obsolescence Management (IIOM), IQZ Institut für Qualitäts‐ und Zuverlässigkeitsmanagement, KAMAKA, pcn.global-D+D+M, Rochester Electronics, RoodMicrotec, Rutronik, SiliconExpert, TQ-Systems, van Rickelen, Velocity Electronics und Würth Elektronik eiSos ausführlich darüber informieren, welche Präventivmaßnahmen den besten Schutz vor Spätfolgen bieten und welche Möglichkeiten es gibt, wenn Komponenten eines Produktes oder Systems plötzlich nicht mehr verfügbar sind.

Das Angebot der COG expo 2017-Aussteller reicht von Bauteile-Datenbanken mit integrierter Abkündigungsprognose über internationales Beschaffungsmanagement, Engineering-, Rework- und Electronic Manufacturing-Services bis hin zur Nachserienfertigung abgekündigter Bauelemente und Entwicklung kundenspezifischer Replacement-ICs.

