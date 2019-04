Merken Gemerkt

19.04.2019

NXP und Hawkeye kooperieren in China Sensorik

NXP Semiconductors hat eine Kooperations- und Investitionsvereinbarung mit Hawkeye Technology angekündigt, einem chinesischen Unternehmen für Radarsensoren in Fahrzeugen. Hawkeye stellt neben seinem 77GHz-Wissen ein Ingenieur-Team und einen Laborkomplex innerhalb der Southeast University in Nanjing, China bereit. Die beiden Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung von Referenzdesigns für den chinesischen Automobilmarkt und bringen dazu Ingenieure der Southeast University und NXPs Radar-Expertise zusammen.

Der chinesische Markt für Radarsensoren wächst laut NXP fast doppelt so schnell wie der Weltmarkt. Aktuelle Automobilmarktanalysen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 in 50 Prozent aller Neufahrzeuge Radartechnologie integriert sein wird. Das China New Car Assesment Program (C-NCAP), welches die Implementierung und Verbesserung von sicherheitsrelevanten Anwendungen wie dem Totwinkel-Assistenten, der automatischen Notbremsung, der Erkennung von Querverkehr vor und hinter dem Fahrzeug sowie der präzisen Umgebungserfassung fordert, stützt diese Schätzungen.

NXP bietet RFCMOS-basierte 77GHz-Fahrzeugradarsensoren für die neue Generation von Fahrerassistenzsystemen an. Die Weiterentwicklung dieser Technologie dient der besseren Erkennung und Einordnung gefährdeter Verkehrsteilnehmer sowie von Voll- und Rundumsichtanwendungen. Auch Imaging-Radar wird so optimiert. © NXP

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf wichtige Radar-Forschungsgebiete. Ziel ist es, chinesische Tier-1-Lieferanten dabei zu unterstützen, die Herausforderungen dieser Technologie durch Komplett-Radarsystemlösungen und Referenzdesigns zu meistern.

"Die Southeast University und Hawkeye haben ein gemeinsames Forschungszentrum eingerichtet, das sich auf Fahrzeug-Millimeterwellenradartechnologien fokussiert", so Professor Hong Wei, IEEE-Stipendiat, Direktor des State Key Laboratory of Millimeter Waves der Southeast University. "Gleichzeitig haben wir mit langfristigen Forschungen zur Millimeterwellen-Multisystem-Radarbildgebung, neuen Millimeterwellen-Antennengruppen und neuen Millimeterwellen-Schaltungsstrukturen begonnen. Unsere neuesten Forschungsergebnisse werden weiterhin in künftige Designs und Radarprodukte von Hawkeye einfließen."

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

