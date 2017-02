Merken Gemerkt

28.02.2017

NXP liefert seine Automotive-NFC-Technik an fünf Fahrzeughersteller

NXP Semiconductors gab bekannt, dass fünf führende Fahrzeughersteller ihre zukünftigen Modelle mit NFC-ICs von NXP ausstatten werden.

Diese Technik ermöglicht einen sicheren Datenaustausch zwischen Smartphones und Smart Cars, z.B. für den Zugang zum Fahrzeug, Bluetooth- und WiFi-Pairing, Personalisierung und Zahlungsvorgänge. NXP ist Mitbegründer der NFC-Technik (Near Field Communication) und ein weltweit führender Anbieter von Automobilelektronik.

Immer mehr Anwender nutzen NFC, da die Technik durch NFC-fähige Smartphones und Wearables weiter verbreitet wird. Im Automotive-Bereich ermöglicht NFC eine Reihe intelligenter Dienste, zB den Zugang zum Fahrzeug auf einer sicheren, begrenzten Basis für mehrere Nutzer wie Familienmitglieder und Freunde gewähren oder entziehen, flexibles Flottenmanagement- und Car-Sharing-Lösungen, sicheres Bluetooth- und WiFi-Pairing, den Fahrer über den Wartungszustand und OTA-Updates (Over the Air) informieren, die Anpassung der persönlichen Einstellungen im Fahrzeug, z.B. Sitze und Spiegel und vieles mehr.

Der NCx3320 von NXP ist ein Automotive-tauglicher NFC-Transceiver-IC, der für den sicheren Fahrzeugzugang optimiert ist und neue Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit bietet. Der Baustein ergänzt die bereits erhältlichen NFC-Controller der Serie NCx3340 für den Automotive-Markt. Der NCx3320 steht ab sofort in Serienstückzahlen zur Verfügung.

Das NCx3320-basierte Türgriff-Referenzdesign vereint den NCx3320 mit NXPs Automotive-qualifizierter MCU S12ZVL auf einem Board. Es ist erhältlich im kleinen Formfaktor und erfüllt so die hohen Anforderungen aufgrund des geringen Platzangebots im Türgriff und lässt sich einfach in Automotive-Anwendungen integrieren. Es enthält ein spezielles Softwaretool, das Anwendungen wie den sicheren Zugang und die Fahrer-Authentifizierung für den Motorstart anhand eines Smartphones oder einer Smartcard demonstriert. Die Auswertung des Stromsparbetriebs des NCx3320 kann in einer Automotive-Hardware- und Softwareumgebung erfolgen.

