16.01.2018

NXP, LG Electronics und HELLA entwickeln Plattform für kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme Fahrerassistenzsystem

NXP Semiconductors, LG Electronics und HELLA Aglaia haben eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der kamerabasierten Fahrerassistenzsysteme für automobile Anwendungen gestartet. Die drei Unternehmen haben gemeinsam eine Plattform für Bilderkennungssysteme entwickelt, die allen Autoherstellern zur Verfügung gestellt wird, um die Lokalisierung und Erkennung von besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern zu fördern und Leben zu retten.

Links: Lee Woo-jong, President der LG Electronics Vehicle Components Company, und Kurt Sievers, Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive bei NXP, auf dem Automotive Vision Meeting auf der CES 2018 (Bild © NXP)

Die neue Plattform, die bereits von einem europäischen Hersteller eingesetzt wird, zielt auf konventionelle, eigenentwickelte Bilderkennungsplattformen ab. Viele der heute verfügbaren Plattformen für kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme sind eigenentwickelt, unflexibel und bieten wenig Raum für Autobauer, sich auf dem globalen Markt abzuheben. Zudem behindern sie die weitere Software-Integration und Innovation und schließen darüber hinaus die Kombination der besten auf dem Markt verfügbaren Sensortechnologie und Softwarequellen aus. Das gemeinsame Entwicklungsprojekt der drei Unternehmen unter Leitung von LG Electronics gründet auf der Überzeugung, dass Plattformen für Bilderkennungssysteme offen und sicher sein müssen, um die Euro-NCAP-Richtlinien zu erfüllen und den Weg für automatisiertes Fahren der Stufen 3 bis 5 zu ebnen.

Das gemeinsam entwickelte kamerabasierte Sichtsystem ist in der Lage, besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer zu erkennen und einzustufen und in einer Gefahrensituation das Auto Emergency Breaking (AEB) zu aktivieren. Die Kameras können an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel des Autos angebracht werden.

Außerdem erkennt das System Verkehrsschilder, macht den Fahrer auf Geschwindigkeitsbegrenzungen aufmerksam, überwacht die Einhaltung der Fahrspur und nimmt bei versehentlichen Spurabweichungen Lenkkorrekturen vor. Dank der schnelleren Bildverarbeitungsprozessoren von NXP und der Algorithmus-Expertise von HELLA Aglaia und LG Electronics laufen solche Anwendungen mit sehr kurzen Verzögerungszeiten.

Anteil der Partner an der Bilderkennungsplattform

LG Electronics ist ein Hersteller von Bildverarbeitungslösungen für Kamerasysteme, die eine wichtige Komponente von selbstfahrenden Fahrzeugen und modernen Fahrerassistenzsystemen (FAS) darstellen. LG Electronics nutzt seine Erfahrung und seine F&E-Kapazitäten in Bezug auf Kamerasysteme, Computer-Vision-Algorithmen und elektronische Technologien, um bestehende Fahrerassistenzsysteme zu optimieren und weiterzuentwickeln. Als Systemlieferant integriert LG Electronics die verschiedenen Computer-Vision-SoCs und Softwarelösungen von HELLA und NXP sowie die bildverarbeitenden Komponenten, um Autobauern eine Lösung bereitzustellen.

HELLA ist ein Zulieferer der Automobilbranche und entwickelt Beleuchtungs- und Elektronikprodukte für die Automobilindustrie. Das Berliner Tochterunternehmen HELLA Aglaia ist in der Entwicklung intelligenter optischer Sensorsysteme tätig und verfügt über Expertise in den Bereichen Mono- und Stereokamerasysteme, Bildverarbeitung und Softwareprogrammierung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Produkten für Fahrerassistenzsysteme, Elektromobilität und Personenzählung spezialisiert.

NXPs S32V-Prozessorfamilie umfasst Grafikprozessoren für die Zusammensetzung von Bildern mehrerer Kameras zu 360-Grad-Panoramabildern. Die Prozessoren enthalten zudem zwei APEX-D-Coprozessoren, die für die Bilderkennung und -interpretation zuständig sind. Außerdem bringen die Prozessoren Spitzenrechenleistung je Leistungshüllkurve (GHz/mW) für die energieeffiziente Bildverarbeitung in Fahrerassistenzsystemen. Dies setzt Kapazitäten in derselben Systemumgebung frei und versetzt Autohersteller in der Lage, die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle durch Einsatz leistungsstarker Bilderkennungsalgorithmen auf Grundlage der Anforderungen nach ISO 26262 für sicherheitsrelevante elektrische Systeme in Kraftfahrzeugen zu reduzieren. Die SoC-Plattformen von NXP basieren auf offenen Softwarestandards, damit Zulieferer und Erstausrüster ihre eigenen Fahrerassistenzsysteme implementieren können.

