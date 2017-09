Merken Gemerkt

05.09.2017

NXP kooperiert mit chinesischem Automobilhersteller

NXP Semiconductors hat mit Changan Automobile eine Rahmenvereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit getroffen. Changan Automobile mit Hauptsitz in Chonqing, China, ist einer der größten Automobilhersteller Chinas und das erste chinesische Unternehmen, das autonomes Fahren auf der Langstrecke realisieren konnte.

Die langfristig angelegte Partnerschaft soll in mehreren Phasen umgesetzt werden. Die erste Phase zielt auf das Erreichen von Spitzenleistungen auf den Gebieten Infotainment, Produkte und Lösungen sowie die Entwicklung von Branchenstandards für Halbleiter ab, die in Fahrzeugen der Zukunft zum Einsatz kommen. In der zweiten Phase der Partnerschaft wird Changan NXPs Technologien für Vehicle-to-X-Kommunikation (V2X), Identifikation über Near Field Communication (NFC) und Fahrerassistenzsysteme sowie gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsergebnisse einsetzen, um Autos in mobile Informationsknotenpunkte zu verwandeln.

Das Infotainment-System von Changan basiert auf den Anwendungsprozessoren der i.MX-Familie von NXP. Gemäß der Vereinbarung wird Changan seine Systeme nun mithilfe von NXPs neuer Prozessorgeneration i.MX 8 aktualisieren. Zusätzlich wird Changan künftig die Dirana-Produktfamilie von Autoradiotunern und digitalen Signalprozessoren (SAF775x), Audioverstärkern, Schaltkreisen für das Energiemanagement sowie CAN-Transceivern einsetzen.

Förderung von Standards

Im September 2016 hat NXP gemeinsam mit Changan Automobile und Neusoft die „China Auto Security Common Interests Group“ ins Leben gerufen. Sie will gemeinsam die Entwicklung von Hardware-basierten Sicherheitsstandards und Applikationen für die Automobilindustrie fördern. Darüber hinaus will sie die Informationssicherheit von Fahrzeugen in China verbessern.

Seit Mai 2017 beteiligt sich NXP an der National Connected Vehicle (Shanghai) Pilot Zone. Im Rahmen des Projektes unterstützt NXP die Kommunalverwaltung von Shanghai dabei, den ersten großangelegten Straßenversuch für vernetzte Fahrzeuge mit Dedicated Short Range Communications (DSRC)-Technologie durchzuführen.

