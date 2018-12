Merken Gemerkt

Merken

18.12.2018

NXP ernennt neuen Technologie-Chef Personalie

Lars Reger wurde mit sofortiger Wirkung zum Senior Vice President (SVP) Technology und Chief Technology Officer (CTO) bei NXP ernannt. In seiner neuen Funktion ist Lars Reger für die technische Leitung, das Management der Geschäftsinnovationsprozesse und die IP-Generierung, die geschäftsbereichsübergreifende Strategieplanung und die Leitung wichtiger Kompetenzzentren für Safety und Security verantwortlich.

Lars Reger © NXP

Lars Reger war zuletzt CTO des Automotive Geschäftsbereichs und leitete die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Automobilbereich sowie das Neukundengeschäft. Bevor er zu NXP kam, war er als Direktor Business Development und Product Management im Geschäftsbereich Connectivity bei Continental, Bereichsleiter in der Prozesstechnik und in der Produktentwicklung bei Infineon sowie in verschiedenen IP- und Engineering-Funktionen bei Infineon und Siemens tätig.

weitere Informationen