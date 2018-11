Merken Gemerkt

12.11.2018

NVIDIA-Report zur Sicherheit beim autonomen Fahren Download

NVIDIA hat seinen Self-Driving Safety Report veröffentlicht. Der 20seitige englischsprachige Report geht auf alle wichtigen Sicherheitsaspekte beim autonomen Fahren ein. Er kann als PDF-Dokument kostenlos online bezogen werden.

© NVIDIA

Autonome Fahrzeuge sollen dabei helfen, Verkehrsunfälle zu reduzieren, indem sie unvorhersehbare Fehler durch menschliche Fahrer mithilfe künstlicher Intelligenz vermeiden. Aber wie können Hersteller gewährleisten, dass die Systeme wirklich sicher sind? Um das zu beantworten, hat NVIDIA sich speziell diesen Aspekten gewidmet.

Ein 20seitiger Report bietet Einblicke in die Entwicklungsprozesse bei NVIDIA und zeigt, wie die hohe Rechenleistung von GPUs genutzt wird, um funktional sichere selbstfahrende Systeme zu bauen. Diese Rechenleistung ermöglicht, Vielseitigkeit und Redundanz in jede Lösung zu integrieren und sicherzustellen, dass bei einem Ausfall niemals nur eine einzige Absicherung greift.

Als Lösungsanbieter für Fahrzeughersteller, Zulieferer, Sensorhersteller, Start-ups und Mapping-Unternehmen im Bereich Autonomes Fahren steht Sicherheit für NVIDIA an erster Stelle und wird in jeden Schritt des Entwicklungsprozesses integriert. Der Bericht zeigt, wie die Rechenleistung in allen Phasen – von der ersten Datenerfassung bis hin zum Fahrversuch auf öffentlichen Straßen – für Sicherheit sorgt.

zum Report