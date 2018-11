Merken Gemerkt

28.11.2018

Nuance eröffnet Ergonomielabor in Saarbrücken Forschung & Entwicklung

Nuance eröffnet sein erstes europäisches Labor für User-Experience-Studien. Es befindet sich am Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens beim DFKI Saarbrücken, einem KI-Forschungszentrum und langjährigen Partner von Nuance.

Das Nuance DRIVE (Design-, Research-, Innovation- und Vehicle- Experience) Lab hilft dabei, Innovationen für Mobilitätsassistenten ein benutzerfreundliches Design zu geben. Dadurch soll die Interaktion zwischen Insassen und digitalem Ökosytem menschlicher und sicherer werden.

Das Ergonomielabor in Deutschland ist eine Erweiterung des seit 2017 bestehenden Nuance DRIVE-Labs mit Standorten in den USA und China. Das Labor in Saarbrücken wird mit den automotiven Forschungs- und Entwicklungsteams von Nuance in Aachen und Ulm, sowie Burlington in Massachusetts, Montreal in Canada und Merelbeke in Belgien zusammenarbeiten. Das gemeinsame Simulationslabor in Saarbrücken wird die langjährige Zusammenarbeit zwischen DFKI und Nuance an KI-unterstützter Interaktion zwischen Mensch und Technologie erweitern. Ergebnisse der Arbeit im DRIVE Lab werden sich auch in der Nuance Dragon Drive Plattform wiederfinden. Auf dieser Basis entwickelt Nuance mit Automobilherstellern diverse Mobilitätsassistenten, die das Fahrerlebnis intuitiver machen sollen.

Die aktuellen Forschungsthemen des neuen DRIVE Lab umfassen:

Emotionserkennung: Die richtige Interpretation von Gesichtsausdrücken und akustischen Signalen ermöglicht Rückschlüsse auf das Befinden von Fahrer und Beifahrern und eine entsprechende Reaktion des Assistenten.

Neue Ideen für den Einsatz von Technologien wie die Integration von sprachlicher KI mit nonverbalen Modalitäten, z.B. Blickerkennung und Gestensteuerung, Augmented Reality, aber auch Cognitive Arbitration, Sirenenerkennung, Multiseat-Lösungen und Assistenten für autonome Fahrzeuge.

Ansprüche und Wünsche von Fahrern: Welche Technologien wollen Fahrer tatsächlich innerhalb und außerhalb ihres Fahrzeugs nutzen und welche Rolle spielen dabei die Aspekte Sicherheit, Datenschutze oder rechtliche Anforderungen.

Austausch mit Automobilherstellern und Zulieferern: Gemeinsame Projekte zur Evaluierung existierender Benutzeroberflächen sowie zur Erprobung neuer Konzepte.

