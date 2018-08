Merken Gemerkt

29.08.2018

Nordsys und Hangsheng unterzeichnen Lizenzabkommen Kooperation

Hangsheng Technology und Nordsys haben ein Lizenzabkommen für V2X-Technologie geschlossen. In Zukunft wird die On Board Connectivity (OCU )Plattform von Hangsheng weltweit mit dem V2X-Stack der Nordsys bestückt und ausgeliefert. Die Lizenzvereinbarung wurde im Rahmen einer Delegationsreise aus der Sonderwirtschaftszone Shenzhen, China, in den Räumen der IHK Köln unterzeichnet.

Der waveBEE Stack ist die zentrale Kommunikationskomponente zur Vernetzung von Fahrzeugen untereinander (V2V) oder mit der Infrastruktur (V2I). Die Kommunikation mit der Umgebung gilt als eine der Schlüsseltechnologien für das automatisierte Fahren. Der waveBEE Stack ist bezüglich der Software-Architektur so konzipiert, dass er eine einheitliche Schnittstelle für verschiedene Zielmärkte (Nordamerika, Europa, China) und deren Standards bietet. Gleiches gilt für verschiedene Übertragungstechniken wie IEEE 802.11p, LTE-V oder die kommende 5G Mobilfunkgeneration.

Die aktuelle OCU-Plattform von Hangsheng verfügt über alle Kommunikationstechniken, um mit Fahrzeugen künftig zu kommunizieren. Das umfasst die Mobilfunkkommunikation über LTE/UMTS/GSM, die neuesten Bluetooth- und WLAN-Standards sowie die Radio-Broadcast-Standards AM/FM/DAB. Darüber hinaus kann die OCU Safety-Messages auf Basis des IEEE802.11p-Standards bzw. dem ETSI ITS G5-Standard verarbeiten.

Im Beisein von Vertretern der Sonderwirtschaftszone Shenzhen sowie Wirtschaftsverbänden aus Nordrhein-Westfalen unterzeichnen Manfred Miller, Geschäftsführender Gesellschafter der Nordsys GmbH, und Dr. Ralph Meyfarth, Geschäftsführer der Hangsheng Technology GmbH (rechts sitzend) ein weitreichendes Software Lizenzabkommen für die Vernetzung von Fahrzeugen. Diese sogenannte Vehicle-to-X Kommunikation gilt als eine der Schlüsseltechnologien für das automatisierte Fahren der Zukunft. Foto: Lau/dcw

