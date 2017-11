Merken Gemerkt

15.11.2017

Nissan ProPILOT manövriert durch den Stadtverkehr Autonomes Fahren

Nissan ist mit einem Prototypen für das autonome Fahren auf öffentlichen Straßen durch Tokio gefahren. Der Versuchsträger war mit der dritten Generation des ProPILOT Systems ausgestattet. Die Technologie ermöglicht autonomes Fahren im Stadtverkehr sowie auf Autobahnen und nimmt ihre Arbeit auf, sobald der Fahrer den gewünschten Zielort im Navi festlegt. Das System soll 2020 auf den Markt kommen.

In dem modifizierten Modell, das in Deutschland als Infiniti Q50 auf dem Markt ist, steckt künstliche Intelligenz: Mit zwölf Sonaren, zwölf Kameras, neun Millimeterwellen-Radars, sechs Laserscannern und hochauflösendem Kartenmaterial analysiert das System selbst komplexe Szenarien in Echtzeit. Das Fahrzeug navigiert ruhig durch anspruchsvollen Stadtverkehr – auch über vielbefahrene Kreuzungen. Das Zusammenspiel von Software und Hardware meistert auch Hindernisse auf der Straße. Das Ergebnis ist laut Nissan ein menschenähnliches Fahrgefühl, das Insassen Sicherheit gibt.

Die Testfahrten folgen auf die Einführung des emissionsfreien Nissan Leaf, der mit dem ProPILOT System der ersten Generation bei Bedarf teilautomatisiert im einspurigen Autobahnverkehr unterwegs ist. Neben Serena und Rogue wird die Technik ab 2018 auch für die Crossover Qashqai und X-Trail verfügbar sein.

