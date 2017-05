Merken Gemerkt



04.05.2017

Nexteer und Dongfeng Components unterzeichnen Joint-Venture-Vereinbarung

Nexteer Automotive hat eine Joint Venture Vereinbarung mit der Dongfeng Motor Parts and Components Group Co. Ltd. (Dongfeng Components) unterzeichnet. Das Joint Venture wird elektrische Lenksysteme (EPS) für die Dongfeng Motor Group Company Limited (Dongfeng Group) selbst sowie seine Partner entwickeln und fertigen. Beide Unternehmen werden zu gleichen Anteilen an dem Joint Venture beteiligt sein.

Nexteer und Dongfeng Components unterzeichnen Joint Venture Vereinbarung zur Fertigung elektrischer Lenksysteme. ©Joanna Nowicka

„Sowohl Nexteer als auch Dongfeng Components werden von einer intensiveren Partnerschaft und der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens profitieren“, sagt Tao Liu, Senior Vice President und Global Chief Operating Officer bei Nexteer Automotive. „Indem wir Dongfeng unsere fortschrittlichen und auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnittenen Lenktechnologien zur Verfügung stellen, stärken wir weiterhin unsere Präsenz im chinesischen Markt, welcher eine Schlüsselrolle in der Wachstumsstrategie von Nexteer einnimmt.“

Aktuell macht das Geschäft in der Asien-Pazifik-Region 24 Prozent des gesamten Unternehmensumsatzes aus. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung im Laufe der letzten drei Jahre. 2016 hat Nexteer in diesem Markt 21 neue Kundenprogramme eingeführt und seine Fertigungskapazitäten ausgebaut, um der großen Nachfrage gerecht werden zu können. Nexteer liefert bereits EPS-Systeme für verschiedene Joint Venture Partner von Dongfeng, unter anderem für den Peugeot 2008 Crossover. Nach der abschließenden kartellrechtlichen Freigabe wird das Joint Venture die Inhouse-Produktion elektrischer Lenksysteme innerhalb der Dongfeng Group übernehmen.



„Wir streben auch in Zukunft weitere strategische Allianzen mit Fahrzeugherstellern sowie anderen Marktteilnehmern an”, erklärt Mike Richardson, President und Executive Board Member bei Nexteer Automotive. „Durch das Joint Venture mit Dongfeng Components und die Fertigung elektrischer Lenksysteme für zukünftige Fahrzeugplattformen sind wir in der Lage, unsere Fertigungskapazitäten in der Asien-Pazifik-Region auszubauen und uns weiteres Wachstumspotenzial zu erschließen.”

Der Standort des Joint Ventures wird nach Genehmgung durch die Behörden strategisch günstig, in unmittelbarer Nähe zum Haupsitz der Dongfeng Group in Wuhan, China, angesiedelt werden.