31.10.2017

Nexteer Automotive kooperiert mit Wabco

Nexteer Automotive, ein Hersteller von Intuitive Motion Control-Systemen, kooperiert mit Wabco, einem Lieferanten von Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Vernetzung von Nutzfahrzeugen.

Nexteer und Wabco entwickeln auf Basis der MagnaSteer Aktuatortechnik von Nexteer gemeinsam aktive Lenkungssysteme für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge. Hierfür werden sie die MagnaSteer Technologie in das Servolenkgetriebe-Portfolio von Sheppard integrieren.

Sheppards Servolenkgetriebe setzen den Branchenmaßstab für Lenkungstechnik bei schweren Nutzfahrzeugen und Spezialfahrzeugen. Wabco hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Sheppard unterzeichnet, vorbehaltlich der Freigabe durch die US-Kartellbehörde. Die Akquisition wird voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals 2017 abgeschlossen sein.

Die Technologie MagnaSteer von Nexteer mit seinem modularen Design wurde so entwickelt, dass sie sich komplett in die Produktlinie der Lenkgetriebe von Sheppard integrieren lässt. Sie lässt sich darüber hinaus auch effizient für den Einsatz in mittleren und schweren Nutzfahrzeugen und Bussen skalieren. Gegenüber Fahrzeugen mit konventioneller Lenktechnik kann dieses aktive Lenksystem dabei helfen, das Fahren sicherer und komfortabler zu gestalten. Gleichzeitig ermöglichen aktive Lenksysteme neben anderen Verbesserungen noch fortschrittlichere Assistenzsysteme wie Lenkkorrektur, Spurhalteassistenz und Spurzentrierung.

Dank des bestehenden Exklusivitätsabkommen zwischen Nexteer und Sheppard kann Wabco Nutzfahrzeugherstellern in Nordamerika eine kompakte technische Lösung für aktive Lenkungssysteme bieten. Zusätzlich ist diese Technologie für Wabco auch in allen Märkten für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge außerhalb Nordamerikas zugänglich. Dabei handelt es sich um eine exklusive Vereinbarung mit Ausnahme von China.

Vollständig dynamische Fahrzeugkontrolle

Um die Vision der Nutzfahrzeugindustrie komplett autonomer Fahrsysteme umsetzen zu können, bedarf es der Möglichkeit einer vollständig dynamischen Fahrzeugkontrolle - sowohl bei der Längs- als auch bei der Querführung. Die Übernahme von Sheppard und die Zusammenarbeit mit Nexteer sind für Wabco ABCO wichtige Meilensteine, um auch die Querführung mit Hilfe aktiver Lenkungstechnologien zu realisieren. Diese Technologien ergänzen die bei Wabco bereits vorhandene Expertise in der Längsführung durch aktive Bremssysteme sowie die aktive Stabilitäts- und Fahrwerkssteuerung.

