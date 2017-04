Merken Gemerkt

13.04.2017

Neuzulassungsstatistik im März

Mit 359.683 neu zugelassenen Pkw gab es im März 2017 +11,4 Prozent mehr Zulassungen als vor einem Jahr. Der Zuwachs der privaten Pkw-Zulassungen lag bei +13,3 Prozent und der der gewerblichen Pkw-Zulassungen bei +10,4 Prozent.

© KBA

Die größte Aufwärtsbewegung erzielte bei den deutschen Marken Porsche (+30,5%), gefolgt von Opel (+18,3%), Mini (+18,1%), Ford (+15,7%) und Mercedes (+14,0%). Lediglich bei Audi (-2,3%) war eine Abwärtsbewegung zu verzeichnen. Der größte Neuzulassungsanteil entfiel mit 17,6 Prozent auf Volkswagen (+0,6%). Bei den Import-Marken sorgten Tesla (+150,9 %), Jaguar (+91,3%), Alfa Romeo (+89,9%) sowie Dacia (+50,7%) und Lexus (+50,6%) für die höchsten Zulassungssteigerungen in der Monatsbilanz. Skoda war trotz eines Rückgangs von -0,6 Prozent mit 5,2 Prozent die anteilsstärkste Importmarke.

© KBA

Bei den fossilen Brennstoffen zeigte sich bei den Benzinern eine positive Entwicklung. Sie legten um +21,8 Prozent zu. Ihr Anteil betrug 56,5 Prozent. Die Neuzulassung dieselbetriebener Pkw ging hingegen um -2,8 Prozent zurück. Der Dieselanteil betrug im März 40,6 Prozent. Mit 2.191 Elektrofahrzeugen und einem Plus von +98,5 Prozent erreichten Pkw mit diesem alternativen Antrieb im Berichtsmonat einen Anteil von 0,6 Prozent am Neuzulassungsgeschehen. 7.479 Hybride (2,1%) bewirkten einen Zuwachs von +84,9 Prozent, darunter 2.288 Plug-in-Hybride (0,6%) mit einem Zuwachs von +77,4 Prozent. Die durchschnittliche CO 2-Emission stieg um +0,2 Prozent auf 127,7 g/km.