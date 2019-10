Merken Gemerkt

30.10.2019

Neuzugang zur Institutsleitung des Fraunhofer IIS Personalie

Zum 1. November 2019 erweitert das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS seine Institutsleitung mit Prof. Alexander Martin. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen insbesondere das ADA-Center (Analytics, Data, Applications) sowie der Standort Nürnberg. Der Experte für Künstliche Intelligenz ist gleichzeitig Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsmathematik an der FAU Erlangen-Nürnberg und bisher Abteilungsleiter im Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer IIS.

Prof. Alexander Martin © Fraunhofer IIS

Martin ist Experte für Künstliche Intelligenz und baut derzeit das ADA-Center auf, das die Erhebung und Analyse von großen Datenmengen erforscht, um daraus bestehende Prozesse und Geschäftsmodelle zu optimieren oder neue zu entwickeln. Das Center arbeitet hier mit Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI), des maschinellen Lernens und der mathematischen Optimierung.

Neben der fachlichen Leitung des ADA-Centers wird Prof. Alexander Martin insbesondere für den Standort Nürnberg zuständig sein. Dort sind die beiden Bereiche Lokalisierung und Vernetzung sowie Supply Chain Services angesiedelt.

Beruflicher Werdegang

Prof. Alexander Martin wurde 1965 in Memmingen geboren, er hat an der Universität Augsburg studiert, wurde an der TU Berlin promoviert und hat sich dort auch habilitiert. Er war stellvertretender Abteilungsleiter am Zuse-Institut in Berlin, ehe er 2000 an die TU Darmstadt berufen wurde. 2008 bis 2010 war er dort auch Vizepräsident. Im Jahr 2010 wurde er auf den Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg berufen.

