20.03.2019

Neusoft integriert what3words in Navigation Navigation

Neusoft Automotives, Entwickler von Softwarelösungen für den Automobilbereich und digitale Navigationsdatenbanken kooperiert mit what3words. Ab sofort sind die Koordinationsdaten der Software in die Navigation One Core integriert.

© Neusoft Automotives

Nach der Implementierung der Sprachsteuerung mit Alexa in One Core war die Adresseingabe via what3words der nächste Schritt für Neusoft Automotives. Anwender müssen so nicht mehr in eine separate what3words-App wechseln, um die Koordinaten in die Navigation zu übernehmen. Die Datenbank von what3words ist direkt in One Core integriert.

what3words ändert die Art und Weise, wie Adressen beschrieben werden. Anstelle der Straße, Hausnummer und Postleitzahl setzt das Unternehmen auf eine Kombination von drei Worten. what3words hat die Landflächen der Erde in 3 x 3 Meter große Quadrate eingeteilt und jedem eine spezifische Dreiwortadresse zugeordnet. Mithilfe von what3words können Standorte auf einfache Art und Weise kommuniziert werden. Jeder Ort auf der Welt besitzt eine eindeutige Adresse.

In den Entwicklungsländern ist es oft unmöglich, eine zuverlässige und feste Adresse anzubieten. Aber auch Industrieländer stehen vor Herausforderungen, denn viele Orte haben keine Adresse oder die Adresse deckt ein großes Gebiet ab. Mit what3words hat jeder Ort eine Adresse, sei es ein bestimmter Gästeeingang, Anlieferplatz auf eine Baustelle oder eine Seitentür. Genauere Adressierung bedeutet, dass Fahrer zu einem bestimmten Teil einer Adresse navigieren können; gleichzeitig werden Eingabefehler bei bestehenden Navigationsgeräten vermieden. Als haben sich daher Lieferdienste und Logistikunternehmen für die Nutzung von Dreiwortadressen interessiert. Die Angabe der Dreiwortadresse ermöglicht das genaue Finden.

