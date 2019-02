Merken Gemerkt

12.02.2019

Neuorganisation von Sensor-Technik Wiedemann und Mikrosysteme Wiedemann Firmennews

Bei der Firmengruppe rund um das Kaufbeurer Familienunternehmen Sensor-Technik Wiedemann (STW) wurde eine Neuorganisiation und die Übergabe an die nächste Generation vollzogen. Zusammen mit der Schwesterfirma Kaufbeurer Mikrosysteme Wiedemann (KMW) wird die über 30-jährige Geschichte unter dem Dach der Wiedemann Holding GmbH & Co. KG fortgeschrieben.

Wolfgang Wiedemann links mit Sonja Wiedemann © Wiedemann Holding

Sonja Wiedemann, Tochter der Firmengründer und seit 2013 Geschäftsführerin in der Wiedemann Gruppe, übernimmt mehrheitlich die Anteile an der Holding. Die 1985 von Katharina und Wolfgang Wiedemann gegründete Sensor-Technik Wiedemann GmbH (STW), die mit der Entwicklung und Fertigung von Druckmesssystemen begann, hat sich mit elektronischen Steuerungen für mobile Arbeitsmaschinen weiterentwickelt. 1994 erfolgte die Gründung der Kaufbeurer Mikrosysteme Wiedemann GmbH (KMW), spezialisiert auf die Produktion von Druckmesszellen in Dünnschichttechnik. Heute umfasst das Portfolio der Unternehmen Elektronikprodukte und Softwarelösungen für die Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen sowie Sonderlösungen für Maschinenbau und Industrieanwendungen.

Im Jahr 2018 wurde die entscheidende Mehrheit der Firmenanteile an die Geschäftsführerin Sonja Wiedemann überschrieben. Der Firmengründer Wolfgang Wiedemann übernahm den Vorsitz des Beirats der Wiedemann Holding. Werner Sill, bis Ende 2018 Vorsitzender des Beirats, wechselt in die Geschäftsführung der Holding und wird dort gemeinsam mit Sonja Wiedemann die Geschäfte führen. Somit ist sichergestellt, dass die Unternehmensgruppe weiterhin als Familienunternehmen geführt wird.

Die beiden Firmengründer Katharina und Wolfgang Wiedemann halten gemeinsam einen Minderheitsanteil an der Firmengruppe. Sie werden auch künftig beratend in der Firmengruppe tätig sein. Die Unternehmensgruppe, die mit über 500 Mitarbeitern hat 2018 einen Umsatz von über 80 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Fokus liegt auf Themen wie dem Internet der Dinge, auf dem autonomen Fahren und Arbeiten sowie auf E-Mobilität.

