14.06.2019

Neuorganisation der EDAG BFFT Electronics Firmennews

Die EDAG Gruppe hat den Launch ihrer neuen Marke EDAG BFFT Electronics vollzogen. Unter dieser Marke führt das Engineering Unternehmen alle Einheiten und Kompetenzen im Elektrik/Elektronik Umfeld zu einem Team mit über 1.500 Mitarbeitern an weltweit 15 Standorten zusammen.

© EDAG

In diesem Zuge werden die Mitarbeiter der BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH, die seit 2013 als Tochterunternehmen zur EDAG Gruppe gehört, in die Muttergesellschaft EDAG Engineering GmbH mit Sitz in Wiesbaden integriert. Der ehemalige BFFT Hauptsitz in Gaimersheim bleibt ein wichtiger Bestandteil im EDAG Verbund.

EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die Automobilindustrie und bietet Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Fahrzeugentwicklung, Elektrik/Elektronik und Produktionslösungen an. Zudem betreibt das Unternehmen Kompetenzzentren für Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 792 Millionen Euro und beschäftigte weltweit 8.641 Mitarbeiter.

