28.01.2019

Neues Vorstandsmitglied bei Volkswagen berufen Personalie

Dr. Stephan Wöllenstein, CEO der Marke Volkswagen in China, wird zum 1. Februar 2019 in den Vorstand der Marke Volkswagen Pkw berufen. Der promovierte Diplom-Kaufmann arbeitet seit 23 Jahren im Konzern - seit 1995 bei der Marke Volkswagen, wo er in leitenden Vertriebs- und Marketing-Funktionen tätig war.

Dr. Stephan Wöllenstein © Volkswagen

2004 war der 55jährige als Deputy Executive Director der SAIC Volkswagen in Shanghai tätig. Ab 2007 verantwortete Wöllenstein die Produktlinie Small im Konzern in Wolfsburg. 2012 wechselte er erneut nach China zu FAW-VW in Changchun, wo er als Executive Vice President und Managing Direktor der Marke Volkswagen tätig war. Seit 2016 steuert er als CEO der Marke Volkswagen in Peking das China-Geschäft.

Neben seinen Aufgaben als Markenvorstand und CEO der Marke in China steuert Wöllenstein seit dem 01. Januar 2019 das operative Geschäft des Volkswagen-Konzerns in China als CEO der Volkswagen (China) Investment CO., LTD.

