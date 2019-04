Merken Gemerkt

02.04.2019

Neues Testzentrum für Lithium-Ionen-Batterien entsteht in Thailand eMobility

TÜV SÜD hat in der thailändischen Hauptstadt Bangkok eine Kooperationsvereinbarung mit dem Industrieministerium und dem Thailand Automotive Institute (TAI) für den Aufbau eines Batterietestzentrums unterzeichnet. Mit einem Gesamtinvestment von 13,5 Millionen Euro soll in der Nähe von Bangkok ein Testzentrum für Li-Ionen-Batterien entstehen.

„Wir können damit unseren Kunden in der Region eine wirklich erstklassige Dienstleistung zu vertretbaren Kosten und ohne großen bürokratischen Aufwand anbieten“ kommentiert Volker Blandow, Leiter für den Bereich Elektromobilität bei TÜV SÜD. © TÜV SÜD

TÜV SÜD will mit der Kooperation in Thailand die Lücke zwischen den Batterielaboren in Korea und Japan und den Testlaboren schließen, die gerade in China neu entstehen. Den Schwerpunkt werden Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge bilden, aber auch stationäre Speichersysteme und Batterien für elektrische Zweiräder sollen für den Einsatz in tropischen Bedingungen getestet werden. Das Labor soll planmäßig seinen Betrieb Anfang 2020 aufnehmen und ist Teil eines Automobiltestzentrums vor den Toren von Bangkok.

Die ASEAN-Staaten bilden laut TÜV SÜD mit 650 Millionen Menschen und steigendem Wohlstand einen gigantischen Automobilmarkt und Thailand sei der größte Produktionsstandort in der Region. Deutsche Hersteller bauen in Thailand bereits elektrische Plug-In-Fahrzeuge, seit 2019 werden auch die Batteriesysteme in Thailand gefertigt.

