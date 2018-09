Merken Gemerkt

11.09.2018

Neues ETAS-Gebäude in Stuttgart Unternehmen

Zuvor auf vier Gebäude in Stuttgart-Feuerbach verteilt, sind nach dem Umzug in ein neues Gebäude erstmals alle ETAS-Mitarbeiter am Standort Deutschland – rund 700 an der Zahl – unter einem Dach zu finden. ETAS-Mitarbeiter waren in die Gestaltung und den Bau des neuen Hauptsitzes eingebunden und haben diesen aktiv mitgestaltet.

Mit dem Bau des Gebäudes wurde im März 2016 begonnen und die Gesamtfläche des sechsgeschossigen Gebäudes beträgt 26.100 Quadratmeter. Es bietet Raum für ca. 990 Arbeitsplätze und 238 Kommunikationsräume. Neben klassischen Besprechungsräumen gibt es weiteren Networking Space bestehend aus Fokusräumen, Telefonzellen und Scrumräumen.

Neu hinzugekommen sind Stillarbeitsräume als Rückzugsort für die hochkonzentrierte Einzelarbeit, Ruheräume zum Abschalten im Rahmen der Silence Lounges sowie Activity-Lounges als Creative Space. Ein Bistrobereich im Erdgeschoss ist ein weiterer Anlaufpunkt für Mitarbeiter und Besucher.

Das Konzept der „Inspiring Working Conditions“ sieht vor, dass bewusst Räume eingerichtet werden, die Kreativität und informellen Austausch fördern. Ein Ziel ist dabei die Generierung frischer Ideen und das Denken über die üblichen Muster hinaus. In speziell eingerichteten Räumen mit Workshop- und Arbeitsmaterial können Teams gemeinsam Ideen entwickeln und sofort anschauliche Prototypen gestalten. Solche so genannten Activity-Lounges bestehend aus großer Lounge, Workshopraum und zwei integrierten Fokusräumen gibt es auf mehreren Etagen mit Themen wie "Sport/Wettkampf", "Improvisation/Graffiti" und "Space und Science Fiction".

Das neue ETAS-Gebäude befindet sich neben dem ehemaligen Hauptsitz auch in der Borsigstraße.

