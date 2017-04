Merken Gemerkt

05.04.2017

Neues Entwicklungszentrum von Preh

Preh hat sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrums (Bild) am Stammsitz in Bad Neustadt eingeweiht. Insgesamt 12,5 Mio. Euro hat der Spezialist für Fahrerbediensysteme und Batteriemanagement in das Projekt investiert.

Das neue Entwicklungszentrum der Preh GmbH in Bad Neustadt bietet Raum für rund 400 Hightech-Arbeitsplätze. Der Automobilzulieferer hat 12,5 Mio. Euro in den Neubau investiert. (© Preh)

Auf einer überbauten Grundfläche von 2.350m2 und einer Brutto-Geschossfläche von rund 8.200m² bietet der modern gestaltete Gebäudekomplex Platz für rund 400 Arbeitsplätze. Christoph Hummel, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Preh GmbH, erklärte: "Unser neues Entwicklungszentrum steht symbolisch für den großen Markterfolg und das dynamische Wachstum von Preh seit der Übernahme durch die Joyson-Gruppe im Jahr 2011. Mit den neuen Kapazitäten im Entwicklungsbereich stellen wir nicht nur die Weichen für künftige Innovationen und neues Marktwachstum, sondern wir sichern auch die Zukunft unseres Stammsitzes in Bad Neustadt. Einen Dreh- und Angelpunkt des neuen Gebäudes bildet das sogenannte Technikum, das eine Art Schaufenster in die Zukunft darstellt.

Es befindet sich in einem von Bürostrukturen umschlossenen Innenhof und erscheint von seiner Anmutung her wie eine "gläserne Fabrik". Unter anderem finden dort Erprobungen mit Kunststoffspritzgießverfahren statt, bevor eine Freigabe für die Serienproduktion erfolgt. Darüber hinaus werden hier auch die Verfahrensmechaniker der Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik ausgebildet, Diplomanden betreut und Preh-interne fachliche Weiterbildungen durchgeführt.

Als global aufgestellter Automobilzulieferer und Automationsspezialist beschäftigt die Preh-Gruppe rund 7.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von deutlich über einer Milliarde Euro. Preh wurde 1919 in Bad Neustadt a. d. Saale gegründet und gehört seit 2011 zur Joyson-Gruppe. Zu den Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen von Preh gehören insbesondere HMI-Systeme für Pkw und Nutzfahrzeuge, Infotainment- und Connectivity-Lösungen, E-Mobility-Steuergeräte sowie Montage- und Automationsanlagen.

Innerhalb der Joyson-Unternehmensgruppe, Ningbo (China), die 2004 von Jeff Wang gegründet wurde, bildet Preh die Division Electronics & Automation.