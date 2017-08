Merken Gemerkt

28.08.2017

Neues Batterie-Entwicklungszentrum in Karlstein

BMZ startet im September die Arbeit in seinem neuen Entwicklungszentrum für Li-Ion-Batterielösungen am Hauptsitz in Karlstein bei Aschaffenburg. Mehr als 150 Entwickler werden Energiespeicher unter anderem für Autos entwickeln.

BMZ

Die Mitarbeiter des BMZ E.Volution Centers entwickeln alle Komponenten einer Hochleistungs-Lithium-Ionen Batterie, vom Konzept bis zur Serienfertigung. Neben Batteriezellen-Experten arbeiten dabei Konstrukteure, Hard- und Softwareentwickler, Testingenieure und Prototypentechniker sowie Spezialisten für Schweißtechnik. Thermomanagement, Ladetechnik und weitere Themen zusammen. BMZ bietet First-Level- und Second-Level-Support und ist Ansprechpartner für das Recycling und die Wiederverwendung von Batterien.

Lithium-Ionen Batterie-Technologien sind Ersatz für die wartungsintensiven Bleibatterien. Die Vorteile bestehen in ihrer Schnellladefähigkeit sowie ihrer langen Lebensdauer von acht Jahren. BMZ ist Systemlieferant für alle Arten von Produkten mit Lithium-Ionen-Anwendung wie z.B. E-Bikes, Großbatterien für Busse, Gabelstapler, E-Boote und Flurförderfahrzeuge.

Das Zentrum läuft unter der Leitung des Technologie-Leiters (CTO) Dirk Oestreich.

