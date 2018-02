Merken Gemerkt

02.02.2018

Neuer Vorstandsvorsitzender bei ZF Personalie

Seit 1. Februar 2018 heißt der neue Vorstandsvorsitzende bei ZF Friedrichshafen Wolf-Henning Scheider. Der 55jährige folgt auf Dr. Konstantin Sauer als CEO und rückt an die Spitze des ZF-Konzerns. Er verfügt u.a. über Management-Erfahrung in den Technologiekonzernen Bosch und Mahle.

Der 1962 in Saarbrücken geborene Wolf-Henning Scheider studierte Betriebswirtschaft an der Universität Saarbrücken und der RWTH Aachen und schloss das Studium 1987 ab. Danach stieg er bei der Robert Bosch GmbH mit einem Trainee-Programm ein. Von 1989 bis 2010 war er dort in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Geschäftsleiter für Elektrowerkzeuge („Power Tools“) in Frankreich, als Vorstandsvorsitzender des Geschäftsbereichs „Car Multimedia“, Hildesheim und als Vorstandsvorsitzender des Geschäftsbereichs „Gasoline Systems“, Schwieberdingen. Von 2010 bis 2015 war er Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, ab Juli 2013 zusätzlich Sprecher des Unternehmensbereichs Kraftfahrzeugtechnik. Im April 2015 wechselte Scheider in die Geschäftsführung des Mahle-Konzerns und übernahm dort im Juli 2015 den Vorsitz der Geschäftsführung.

Dr. Konstantin Sauer hatte die Rolle des CEOs von ZF übergangsweise zusätzlich zu seiner Funktion als CFO übernommen. Im Dezember 2017 hatte der damalige ZF-Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Sommer sein Amt niedergelegt. Sauer rückte anschließend interimistisch an die Spitze des ZF-Konzerns. Er ist auch Vorstandsmitglied für Finanzen, IT und die M&A-Aktivitäten von ZF.

