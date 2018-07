Merken Gemerkt

Merken

05.07.2018

Neuer Vorstandsvorsitzender bei Kiekert Personalie

Bei Kiekert, einem Spezialisten für automobile Schließsysteme, wurde am 1. Juli 2018 das Vorstandsteam von drei auf zwei Mitglieder verkleinert. Dr. Guido Hanel (50) wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt auf Dr. Karl Krause, der das Unternehmen zum Monatsende verlassen wird.

Der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Guido Hanel © Kiekert AG

Hanel ist seit 2006 in leitenden Positionen bei Kiekert tätig. Im September 2017 wurde er als Chief Operating Officer (COO) zum Vorstandsmitglied berufen. Davor steuerte er als Executive Vice President die Bereiche Programme, Planung und Qualität. Er begann seine Karriere bei Kiekert in der Werks-, Fabrik- und Produktionsplanung und war unter anderem als Werksleiter für das größte Kiekert Werk in Tschechien verantwortlich. Erfahrungen in leitenden Funktionen hat Hanel zudem als Geschäftsführer bei der Stahlwille-Gruppe in Wuppertal gesammelt. Er studierte Maschinenbau an der RWTH-Aachen und erhielt seinen Doktortitel am Werkzeugmaschinenlabor (WZL).

Krause hatte den Vorstandsvorsitz im Jahr 2007 angetreten. In seine Zeit fielen der Ausbau des Produktportfolios zum Systemlieferanten und die dadurch erzielte Stärkung des Unternehmenserfolges. Seit 2012 gehört Kiekert zu der chinesischen Lingyun Gruppe.

zu Kiekert