09.03.2018

Neuer Vorstand für Entwicklung und Vertrieb bei Elmos Personalie

Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG hat Dr. Jan Dienstuhl (42) als neues Vorstandsmitglied berufen. Er wird für die Bereiche Entwicklung und Vertrieb die Verantwortung übernehmen. Der derzeitige Vorstand für dieses Ressort, Dr. Peter Geiselhart (60), schied – wie langfristig vereinbart – zum Vertragsende am 31. Dezember 2018 aus dem Vorstand der Elmos aus.

Dr. Jan Dienstuhl © Elmos

Dr. Dienstuhl trat im Januar 2012 in das Unternehmen als Product Line Manager ein und übernahm am 01. Oktober 2012 die Verantwortung für die Business Line „Sensors“. Seine Karriere begann er bei der Infineon Technologies AG in München, wo er nach einigen Fach- und Führungspositionen Assistent des Bereichsvorstands der Automotive Division der Infineon wurde. Dr. Dienstuhl studierte und promovierte im Fach Elektrotechnik an der Universität Dortmund.

