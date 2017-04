Merken Gemerkt

10.04.2017

Neuer Vorstand bei ASAM e.V. gewählt

Der ASAM e.V. (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) hat am 7. März 2017 einen neuen Vorstand gewählt : Marc Blatter (Daimler AG), Dr. Ralf Nörenberg (HighQSoft GmbH), Prof. Dr. Marcus Rieker (HORIBA Europe GmbH), Armin Rupalla (RA Consulting GmbH) und Richard W. Vreeland (Cummins Inc.) werden für die nächsten zwei Jahre die Vorstandstätigkeit des Standardisierungsspezialisten für die Steuergeräteentwicklung in der Automobilindustrie übernehmen.

Der neue Vorstand des ASAM e.V. (von links nach rechts): Richard W. Vreeland, Marc Blatter, Armin Rupalla, Prof. Dr. Marcus Rieker und Dr. Ralf Nörenberg. (© ASAM)

Gemeinsames Ziel der Vorstandsmitglieder ist es, die Internationalisierung des ASAM zu intensivieren, internationale Zusammenarbeit in Standardisierungsgruppen weiter zu fördern und Standardisierung, auch in neuen technologischen Bereichen, voranzutreiben.

ASAM ist vornehmlich in den Bereichen Entwicklung und Testen von Fahrzeugen aktiv. Seine Standards definieren Protokolle, Datenmodelle, Dateiformate sowie Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und werden bei der Entwicklung und Validierung von elektronischen Steuergeräten und anderen Fahrzeugkomponenten in der Automobilindustrie eingesetzt. Schnittstellen in Entwicklungsprozessketten werden durch ASAM Standards vereinheitlicht und so ein nahtloser Datenaustausch ermöglicht. Die wichtigsten Werkzeuganbieter in den Bereichen Simulation, Messen, Steuergeräteapplikation und Testautomatisierung setzen in ihren Produkten ASAM-Standards ein.