04.10.2017

Neuer Vertriebs-Chef bei Hitex

Frank Jankowiak (51) ist seit 1. September 2017 Head of Sales bei der Hitex GmbH in Karlsruhe. Der Wirtschaftsingenieur verfügt laut Hitex über langjährige Erfahrung im Dienstleistungs- und Produktgeschäft in leitenden Funktionen.

Frank Jankowiak © Hitex

Zuletzt hat Jankowiak für die Bertrand AG als Prokurist den Standort Karlsruhe im Bereich Automotive, Industrie und Elektrotechnik aufgebaut sowie neue Felder für das Luft- und Raumfahrtgeschäft entwickelt. Zu seinen wichtigen Stationen zählt auch Sogeti (ein Unternehmen der Capgemini-Gruppe), wo er in verschiedenen Funktionen in Deutschland tätig war, u.a. als Leiter Operations und Business Development.

