08.05.2018

Neuer Technikvorstand bei Borgward Personalie

Der Aufsichtsrat der Borgward Group AG hat Dr. Philip Koehn mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zum Vorstand für Forschung und Entwicklung bestellt. Koehn (48) war zuletzt Leiter der Entwicklung beim britischen Luxushersteller Rolls-Royce.

Dr. Koehn hat an der RWTH Aachen studiert und promoviert. 1999 trat er in die BMW AG ein und war dort in verschiedenen Funktionen für die Entwicklung und Serieneinführung mechatronischer Fahrwerksysteme verantwortlich.

Von 2009 bis 2013 leitete Koehn bei der BMW AG die Hauptabteilung Gesamtfahrzeugarchitektur und Konzepte. Dort führte er standardisierte Fahrzeugplattformen für Front- und Heckantriebsfahrzeuge sowie elektrifizierte Fahrzeugkonzepte ein.

Ab 2013 war Koehn bei Rolls-Royce als Director of Engineering und Leiter der Produktlinie Rolls-Royce innerhalb der BMW Group tätig.

