11.01.2019

Neuer Technik-Vorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Personalie

Alexander Hitzinger - bisher bei Apple als Senior Director of Hardware Engineering beschäftigt - ab sofort neuer Markenvorstand für Technische Entwicklung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Er übernimmt zusätzlich Aufbau und Leitung des Zentrums autonomes Fahren und die Aktivitäten zum Thema Mobilität als Dienstleistung im Volkswagen Konzern.

Alexander Hitzinger © Volkswagen

Der 47jährige Hitzinger ist Diplom-Ingenieur und hat zudem einen MBA-Abschluss (Master of Business Administration). Seine berufliche Laufbahn begann er 1997 als Entwicklungsingenieur bei Toyota Motorsport in Deutschland. Von 2000 bis 2003 leitete er beim englischen Motorenhersteller Cosworth die Entwicklungsabteilung World Rally Car (WRC), von 2003 bis 2006 war er Chef der Formel-1-Entwicklungsabteilung bei Cosworth. In der Zeit von 2006 bis 2011 war Hitzinger „Head of Advanced Technologies“ bei Red Bull Technology (UK). Ab 2011 bis 2016 war er bei Porsche für die Langstrecken-Weltmeisterschaft Le Mans als „Technischer Direktor LMP1“ tätig. Er verantwortete in dieser Funktion die Entwicklung des Langstrecken-Rennwagens „919 hybrid“. 2016 wechselte Hitzinger zu Apple.

Der bisherige kommissarische Leiter der Technischen Entwicklung, Axel Anders (57), wird neue verantwortliche Aufgaben im Konzern übernehmen.

