28.01.2019

Neuer Präsident bei Röchling Automotive USA ernannt Personalie

Bei Röchling Automotive USA wurde Michael Brosseau zum neuen Präsidenten berufen. Brosseau kommt mit über 30 Jahren Erfahrung im Automobilsektor, davon drei als Präsident eines Tier1-Zulieferers, zum Anbieter von integrierten Systemlösungen in den Bereichen Aerodynamics, Propulsion und New Mobility.

Michael Brosseau © Röchling Automotive

Brosseau wird die Tätigkeiten des Unternehmens auf den Märkten U.S., Kanada und Mexiko verantworten. Er arbeitet vom Unternehmensstandort Troy, Michigan (USA), aus. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Mechanical Engineering der Kettering University und einen Master in Business Administration von der University of Detroit Mercy.

Der Unternehmensbereich Automotive der Röchling-Gruppe fertigt Komponenten und Systemlösungen auf den Gebieten Aerodynamics, Propulsion und New Mobility.

