14.11.2019

Neuer Leiter für Faurecia Interiors benannt Personalie

Bei Faurecia wurde Patrick Popp zum Executive Vice President von Faurecia Interiors ernannt. Er wird am 2. Januar 2020 die Nachfolge von Jean-Michel Renaudie antreten. Popp kommt von Brose und wird in seiner Position für Innenraummodule und Cockpit-Lösungen zuständig sein.

Patrick Popp © Faurecia

Patrick Popp startete seine Laufbahn 1996 bei BMW, wo er die Leitung des BMW Technology Office in den USA innehatte. Im Jahr 2000 gründete und leitete er ATC2, eine Risikokapitalgesellschaft in München. Von 2003 bis 2011 war er in verschiedenen Positionen für General Motors u.a. auch in Asien tätig, zuletzt als General Manager für Usbekistan und Zentralasien. In den Jahren von 2011 bis 2016 bekleidete Popp unterschiedliche Führungsfunktionen bei TE Connectivity, u.a. als Chief Technology Officer der Automotive Business Unit, später auch als Chief Technology Officer des Segments Transportation. Vor seinem Wechsel zu Faurecia war er zuletzt Executive Vice President und General Manager der Unternehmensbereiche Brose Drive Systems und Electronics.

Patrick Popp ist Absolvent der Technischen Universität Darmstadt (Deutschland) und hat einen Master of Science an der Stanford University (USA) sowie einen PhD des European Center for Advanced Computation (Frankreich) erworben.

