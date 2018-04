Merken Gemerkt

11.04.2018

Neuer Leiter für Batteriewerk von Johnson Controls Power Solutions in Hannover Personalie

Der 48jährige Jens Gehle hat die Verantwortung für die Produktion des Batterieherstellers Johnson Controls Power Solutions am Standort Hannover übernommen. Das Werk im Stadtteil Marienwerder beschäftigt 700 Mitarbeiter.

Jens Gehle © Johnson Controls Power Solutions EMEA

In Hannover leitet Gehle die Herstellung von SLI- (Starting, Lighting, Ignition), EFB- (Enhanced Flooded Batteries) und AGM- (Absorbent Glass Mat) Batterien. Letztere kommen zum Einsatz in Fahrzeugen mit Start-Stopp Funktion. Gehle hat in den vergangenen 25 Jahren in verschiedenen Bereichen des Konzerns international Erfahrung gesammelt.

Johnson Controls hat sein Batteriewerk in Hannover in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert und mit Investitionen von über 100 Millionen Euro zu einer umfassenden Produktionsstätte für AGM-Batterien in Europa ausgebaut.

